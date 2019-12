Per l’ex Ilva si alza forte e chiaro un grido da parte dei sindacati: “nessun esubero”

Novi Ligure – “I lavoratori dello stabilimento di Novi, insieme ai colleghi di tutta Italia, ex Ilva, non accetteranno esuberi”.

Il messaggio è forte e chiaro, senza se e senza ma.

A parlare è Salvatore Pafundi, segretario provinciale Fim Cisl ovviamente in merito alla delicatissima questione del negoziato Governo – ArcelorMittal.

Si punta alla massima riduzione possibile degli esuberi, che sono in totale 4.700. I sindacati, da parte loro, sono per la “tolleranza zero”, ovvero neanche un lavoratore dovrà essere lasciato a casa.

A Novi, rispetto ad altre realtà come Taranto e Genova Cornigliano, la situazione all’Ilva appare relativamente tranquilla, poiché il numero dei dipendenti è già stato ridotto, naturalmente, negli ultimi anni grazie all’accompagnamento alla pensione di numerosi lavoratori.

Nonostante ciò Fim, Fiom e Uilm non vogliono assolutamente abbassare la guardia.

Come sottolineato da Pafundi, ciò che i sindacati chiedono al Governo, anche da Novi, è che torni garante e sostenga l’accordo sottoscritto il 6 settembre 2018.

“Nessuno può permettersi di giocare sulla pelle dei lavoratori. Siamo pronti a intentare in qualsiasi momento una mobilitazione, qualora non venisse garantito anche un solo posto di lavoro” ha rimarcato ancora il segretario provinciale Fim Cisl.