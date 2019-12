Ancora schiuma nelle acque del Tanaro dal depuratore degli Orti: per Amag è colpa delle copiose piogge di novembre

Alessandria – E ci siamo di nuovo. Il fiume Tanaro è tornato ad essere una sorta di grossa vasca da bagno con effetto schiuma incorporato.

Parliamo delle schiume che stanno di nuovo sbucando nelle acque del principale fiume alessandrino.

Colpa, nuovamente, del depuratore del quartiere Orti. Il problema stavolta, secondo quanto riferito da Amag, è però la pioggia che impedirebbe ai batteri di fare il loro lavoro e di depurare i reflui ossia le acque delle fognature.

In quello che è scaricato nel fiume ci sarebbero sì acque più diluite e in un certo senso meno inquinate, ma contenenti più tensioattivi ossia saponi. Ed ecco la schiuma.

Secondo quanto riferito da Amag Reti Idriche, in questi giorni l’azienda sta dando un prodotto, una sorta di anti schiuma, che dovrebbe essere in grado di abbattere questi residui schiumosi.

Inoltre resta il problema dei batteri: nell’impianto, ora a norma e con tutte le linee funzionanti, Amag ha fatto sapere di aver avviato il processo di ripristino della flora batterica che consente la depurazione. Un procedimento, però, lungo e che purtroppo richiede molto tempo, mesi addirittura, e che il piovosissimo mese di novembre ha rallentato ancora di più.

Ecco perché i saponi restano nel refluo e le schiume fuoriescono andando a finire nel Tanaro e diventando ben visibili a tutti dato che il depuratore si trova nel quartiere Orti, vicino al ponte per andare verso Valle San Bartolomeo.

Una “storia”, quella del depuratore, iniziata a fine estate con la vicenda delle puzze che avevano letteralmente invaso il centro città e con l’Amag che aveva sottoposto l’impianto ad una serie di interventi di ristrutturazione, compresa la separazione di due vasche contigue e la creazione di altre linee di depurazione. La struttura infatti era diventata insufficiente per l’aumento dei reflui, acqua dalle fogne, per il collegamento degli utenti della Fraschetta: un aumento da 75 mila a 110 mila che aveva dato luogo al problema delle puzze tanto che era stata aperta un’inchiesta proprio sugli scarichi del Tanaro.

Successivamente era stato detto dall’azienda che sarebbe stata emessa essenza di pino per ridurre il problema dei miasmi.

Ora i miasmi sarebbero stati risolti ma c’è la schiuma nel Tanaro e il problema è diventato la pioggia. Secondo quanto dice Amag.