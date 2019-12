Musica e beneficenza: Antonella Bucci per Parent Project aps

Milano (Sonia Oliva) – Antonella Bucci fa il bis per Natale lanciando in radio, in tutti gli store e piattaforme digitali i singoli “Feliz Navidad” e “The Game Of Life” (scritto in collaborazione con Giovanni Ferla). I proventi della vendita dei brani saranno devoluti a Parent Project aps, l’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne o Becker.

“Per me reinterpretare questi classici di Natale è sempre una gioia, i bimbi del coro portano una carica e i musicisti con cui ho preparato i brani mi hanno dato davvero una grande emozione.” – commenta Antonella Bucci – “Spero tutti possano avere un piccolo ma felice Natale con le proprie famiglie magari ascoltando questi brani mentre si aprono i doni sotto l’albero. Ma non dimentico chi non aprirà regali e con la mia voce spero di portare loro un momento di serenità”.

Il ruolo di Maria Maddalena in Jesus Christ Superstar è stato l’esordio della Bucci quando aveva solo dodici anni. E poi il successo, arrivato in fretta, con la vittoria al concorso di Voci Nuove di Castrocaro. Era il 1988. L’anno successivo la firma del primo contratto discografico con la stessa etichetta per cui incideva Eros Ramazzotti. E fu proprio Eros ad intuirne il talento e a volerla con lui nel duetto di “Amarti è l’immenso per me” (in vetta alle classifiche di tutta Europa e America Latina nel 1990-91). Un successo al quale è seguito un tour mondiale di 180 date che hanno portato Antonella Bucci sui più grandi palcoscenici del mondo, come quello del Radio City Music Hall di New York. Da allora, non ha mai smesso di esibirsi live. Il suo impegno con la musica è costante sia come vocal coach che come autrice. Nell’attesa che sia pronto il nuovo progetto discografico di Antonella… Feliz Navidad.