Pendolari Acqui-Ovada-Genova, l’Assessore Gabusi tende la mano: mantenere i convogli straordinari e a gennaio a Ovada un vertice con le FS

Alessandria – La mano ai pendolari è stata tesa e a farlo è stato l’Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Gabusi, in un incontro che si è tenuto ieri ad Alessandria con le due portavoce del comitato Difesa trasporti Valli Stura e Orba, Alessandra Rapetti e Simona Repetto, che battagliano da anni per i diritti di chi viaggia sulla Acqui-Ovada-Genova.

Un incontro atteso da tempo, almeno da quando a giugno Trenitalia aveva deciso di chiudere da un giorno all’altro la biglietteria della stazione di Ovada, appena ristrutturata con una spesa di oltre 4 milioni di euro.

Una decisione che aveva provocato raccolta firme e sit in ma senza l’ottenimento dei risultati sperati tanto che, alla fine, si era deciso di chiedere un faccia a faccia con Gabusi.

“Siamo uscite con un’impressione positiva da questo incontro. Speriamo che si sblocchi qualcosa, abbiamo spiegato nel dettaglio i nostri problemi” hanno fatto sapere le due portavoce che a Gabusi hanno elencato una lunga serie di richieste: la biglietteria chiusa a Ovada e il sottopasso allagato, nonostante il restyling, la mancanza di informazioni sempre a Ovada, Trenitalia ha annunciato l’arrivo dei monitor di ultima generazione all’inizio del 2020, i ritardi, gli intoppi, i vuoti di orario.

Insomma, un report completo che il comitato ha consegnato all’Assessore insieme al protocollo di intesa che esiste tra comitato e sindaci.

E, inoltre, l’appello perché non si perdano i due nuovi collegamenti inseriti dalle Ferrovie, con le Regioni, per fronteggiare i difficili collegamenti tra Piemonte e Liguria dopo il maltempo di novembre e i guai dei viadotti sulla A26: uno che parte alle 15:12 da Genova Brignole e uno alle 15:17 da Acqui.

Da parte sua Gabusi, per scongiurare questa eventualità, ha affermato che quanto prima si confronterà con il collega ligure Gianni Berrino, avanzando la richiesta di mantenimento delle corse al ministero.

A gennaio, ha fatto sapere l’Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, potrebbe essere organizzato un incontro, forse a Ovada, alla presenza anche delle Ferrovie.

Un vertice che dovrebbe servire anche per chiedere conto a Trenitalia di altri problemi sollevati dai pendolari.