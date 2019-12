Ancora una volta all’ospedale di Alessandria dimettono un paziente che muore poche ore dopo

Alessandria – La pm Marcella Bosco ha aperto un’inchiesta a carico di tre medici del pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria dopo la morte di Marco Salpetro, 51 anni, residente in via Gramsci, ricoverato nella tarda mattinata del 9 dicembre. Era stato il padre di 75 anni a chiamare l’ambulanza in quanto non riusciva a svegliarlo. Al Pronto Soccorso gli sono stati somministrati dei farmaci ai quali ha reagito positivamente e, una volta sveglio, è stato dimesso a metà pomeriggio – su sua richiesta – per rincasare intorno alle 18. Verso le 20 è tornato a dormire, ma la mattina dopo ancora il padre l’ha trovato morto nel suo letto. Marco Salpietro era tossicodipendente e affetto da schizofrenia, ma di cosa sia morto non è dato sapere con certezza. Per questo la pm Bosco ha disposto l’autopsia che è stata eseguita, insieme agli esami tossicologici, dal medico legale Pier Domenico Governa, anche per conoscere l’ora del decesso. Ora gli inquirenti dovranno stabilire se i farmaci somministrati al pronto soccorso fossero compatibili con quelli che il paziente assumeva già ma, soprattutto, se fosse lecito congedarlo, dato il suo stato psichico.

L’ospedale fa sapere in una nota che il paziente “è stato trattato con quella che sappiamo essere stata una attenta cura per la patologia evidenziata” e che “ha scelto poi di firmare per lasciare la struttura sanitaria”.

Dato lo stato di grave ed evidente stato confusionale del paziente, c’è però da chiedersi se fosse corretto consentirgli di firmare il foglio di congedo, mentre resta il fatto che i medici hanno il preciso dovere morale, professionale e deontologico – anche per non incappare nel diritto penale – di dimettere solo i pazienti che non hanno più bisogno di restare in degenza, anche nei confronti di coloro che vogliono tornare a casa ma non sono in condizioni di farlo. Che diamine!

Tutti vogliono uscire dall’ospedale e tornare a casa, ma sono solo i medici a decidere se si può fare o meno.

Anche chi scrive può firmare una dichiarazione in cui chiede di poter volare, ma non per questo lo si deve portare all’aeroporto invece che al Tso.

Ora la palla passa ai giudici mentre l’azienda ospedaliera scrive ancora che “essendo in corso un intervento della magistratura, nella quale nutriamo la massima fiducia, non possiamo fornire indicazioni specifiche e non possiamo che rimanere in attesa degli esiti di quanto emergerà”.

C’è da dire che non è la prima volta che accade un fatto del genere all’ospedale di Alessandria, in quanto, il 18 giugno del 2018, dall’ospedale era stata dimessa Ingrid Vazzola, 41 anni, insegnante di inglese a Nizza Monferrato, originaria di Bruno d’Asti e residente ad Oviglio col marito Stefano Mantelli, e una figlia che oggi ha quattro anni. Nella notte fra lunedì 17 e martedì 18 giugno 2018 le era stato fatto un prelievo di sangue da cui risultava che aveva un’infezione in atto, ma l’esito, evidentemente, non è stato controllato dai medici che l’hanno rimandata a casa con terapia di “riposo e Tachipirina 1000”. È chiaro che la paziente era affetta da setticemia per cui era urgente il ricovero nel reparto di terapia intensiva, invece, la mattina del 18 giugno 2018, quando è ritornata in ospedale, due ore dopo, con sofferenze lombari, debilitazione, vomito e febbre, la situazione era ormai troppo compromessa.

Anche quella volta, a parere dell’Ospedale di Alessandria, si trattava di un caso chiuso.