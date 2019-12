Contromano con un furgone in autostrada: patente revocata per un quarantanovenne rumeno

Ovada – Aveva imboccato un tratto della A10, nelle vicinanze di Genova, contromano, riuscendo ad immettersi, successivamente, sulla carreggiata nord dell’A/26 nel giusto senso di marcia.

Si tratta di un furgone bianco, guidato da un quarantanovenne rumeno, fermato, nei giorni scorsi, all’uscita autostradale di Ovada grazie all’intervento della Polizia Stradale ovadese che era stata allertata dai colleghi di Genova.

Oltre al conducente, nel mezzo, vi erano altre sette persone, tutte straniere, provenienti dalla Francia e dirette in Romania.

Al conducente è stata immediatamente ritirata la patente per la successiva revoca alla guida sul territorio italiano. Il furgone è stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata di tre mesi.