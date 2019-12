Fa incetta di merce per un valore di mille euro ma paga con pochi spiccioli: arrestato

Casale Monferrato – Un quarantaduenne di Casale, Marco Casagrande, di professione autotrasportatore, è finito ai domiciliari dopo aver fatto incetta di prodotti da regalare a Natale a parenti e amici per un valore di mille euro.

Il fatto è avvenuto all’Esselunga. L’uomo, dopo aver raggiunto le casse autonome con tutta la spesa, composta da cosmetici, abbigliamento, cibo, due televisori, un microonde, un robot per le pulizie e un altro per la cucina, ha però pagato solo poche decine di euro.

Avvertiti i Carabinieri, giunti poi sul posto, l’uomo è stato arrestato e la spesa recuperata.