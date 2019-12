Indici mortalità per tumori a Spinetta Marengo: per gli uomini fino al 50% superiori rispetto alla media della popolazione alessandrina

Alessandria – Sono stati presentati stamane, nella sala formazione di Villa Guerci, nel corso di una conferenza stampa, i dati di sintesi degli studi epidemiologici della popolazione di Spinetta Marengo.

Alla presenza del sindaco del capoluogo, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dell’assessore all’Ambiente, Paolo Borasio, di Alberto Maffiotti, direttore Arpa provinciale, dell’epidemiologa Cristina Ivaldi e per l’Asl Al di Enrico Guerci e di Claudio Rabagliati, è stata analizzata, attraverso slide illustrative, la situazione dell’area compresa in un raggio di 3 chilometri attorno al polo chimico, utilizzando come parametri di riferimento i ricoveri ospedalieri (nello studio di ARPA) e i decessi avvenuti (nello studio di ASl-AL) nell’arco di un ventennio circa.

Ed è emerso, soprattutto per quanto concerne gli uomini, un dato allarmante: le patologie tumorali degli abitanti di sesso maschile che vivono nelle vicinanze del polo chimico sono fino al 50% superiori a quelli della media della popolazione alessandrina.

L’aumento si attesta attorno al 30% se si considerano invece entrambi i sessi.

Da venerdì 20 dicembre gli studi, nella loro completezza, saranno pubblicati sui siti ufficiali di Comune di Alessandria, ARPA e ASL AL.