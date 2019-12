Omicidio tabaccaio di Asti, cinque condanne a trent’anni

Asti (Ansa) – Trent’anni di carcere per i cinque imputati a processo per la morte di Manuel Bacco, il tabaccaio di 37 anni ucciso a colpi di pistola la sera del 19 dicembre 2014 nel suo negozio di Asti in corso Alba. Sono le condanne inflitte dal giudice del tribunale di Asti, Federico Belli, a Jacopo Chiesi, 26 anni, Antonio Piccolo, 28 anni, Domenico Guastalegname, 26 anni, Fabio Fernicola, 41 anni e al cinquantenne Antonio Guastalegname, padre di Domenico. Lo riferisce l’avvocato di parte civile Aldo Mirate uscendo dall’aula al termine dell’udienza conclusiva del processo che si è celebrato con rito abbreviato.

“Una sentenza severa ma giusta. -commenta il legale -Si è trattato di un delitto efferato che ha spento la vita di un commerciante che stava facendo il suo lavoro”. La provvisionale per la famiglia della vittima è di 300 mila euro.