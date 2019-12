Domani altre piogge in arrivo: allerta arancione nella parte sud dell’alessandrino

Alessandria – Torna, domani, l’allerta arancione in alcune zone della provincia alessandrina. Sotto la lente d’ingrandimento dell’Arpa, che ha diramato nel primo pomeriggio il bollettino, è finita tutta la parte sud, Alessandria, Tortona, Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme. Allerta gialla, invece, nella parte nord, Casale e Valenza.

Domani mattina le piogge saranno dapprima deboli o localmente moderate, per poi intensificarsi nel corso della mattinata con valori anche molto forti a ridosso dei rilievi meridionali; attenuazione graduale dei fenomeni dal tardo pomeriggio.

Sabato previste deboli piogge residue sul bacino dello Scrivia nelle ore prima dell’alba e in serata.