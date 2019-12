Incidente tra due mezzi davanti al Decathlon in zona Astuti, traffico in tilt per circa mezz’ora

Alessandria – Incidente stradale intorno alle cinque e mezza di oggi pomeriggio davanti alla Decathlon, zona Astuti. Per cause ancora in corso di accertamento due mezzi si sono scontrati tra di loro sulla strada che collega Astuti ad Alessandria.

Sul posto sono intervenuti 118 e Polizia Municipale. Il traffico, rimasto bloccato per circa mezz’ora, è tornato regolare intorno alle sei.