E’ un film di genere drammatico del 2019, diretto da Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi e Edoardo Leo. Uscita al cinema il 19 dicembre 2019. Distribuito da Warner Bros. Pictures.

La Dea Fortuna, il film diretto da Ferzan Ozpetek, vede protagonista Alessandro (Stefano Accorsi) e Arturo (Edoardo Leo), insieme da più di 15 anni. Come molte coppie di lunga data, anche la loro, mossa all’inizio da un forte vento di passione, si è trasformata col tempo. I momenti focosi sono diminuiti, lasciando spazio a un grande affetto. Ultimamente, però, il loro legame sembra non riuscire più a superare alcun ostacolo, trascinando il loro rapporto in una logorante crisi relazionale. Un giorno Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro lascia in custodia a lui e al suo compagno i due figli e l’improvviso arrivo dei bambini nelle loro vite dà una svolta alla coppia e alla noiosa routine in cui sono caduti. Alessandro e Arturo arrivano a compiere una scelta totalmente folle..ma ogni grande amore nasconde in sé un briciolo di pazzia.



Data di uscita: 19 dicembre 2019

Genere: Drammatico

Anno: 2019

Regia: Ferzan Ozpetek

Attori: Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Serra Yilmaz, Barbara Alberti, Sara Ciocca, Pia Lanciotti, Edoardo Brandi, Cristina Bugatty, Filippo Nigro

Megaplex Stardust Tortona

dal 19 dicembre 2919

SALA 6

giovedì e venerdì

20:30 – 22:50

sabato

17:50 – 20:30 – 22:50

domenica

15:30 – 17:50 – 20:30 – 22:50

Paese: Italia

Distribuzione: Warner Bros. Pictures

Sceneggiatura: Ferzan Ozpetek, Silvia Ranfagni, Gianni Romoli

Fotografia: Gian Filippo Corticelli

Montaggio: Pietro Morana

Musiche: Pasquale Catalano

Produzione: Warner Bros. Entertainment Italia, R&C Produzioni e Faros Film