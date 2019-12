Maltempo, domani scuole chiuse in diversi comuni del basso alessandrino

Alessandria – Per l’allerta arancione emanata dall’Arpa su buona parte della provincia di Alessandria, nella giornata di domani, oltre alla scuola di Gavi, saranno chiuse quelle di Serravalle Scrivia, Borghetto Borbera, Bosio, Cassano Spinola, Grondona e Stazzano, tutti territori già messi a dura prova dal maltempo delle settimane passate e con una rete viaria precaria.

Da qui la decisione di chiudere le scuole per evitare rischi e disagi.

Resteranno regolarmente aperte le scuole di Alessandria, Novi Ligure, Acqui Terme e Ovada.

Non vi sono, al momento, comunicazioni di altre chiusure.