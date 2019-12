Maxi operazione contro la ‘ndrangheta: in manette anche un trentatreenne domiciliato a Novi

Alessandria – Figura anche un alessandrino nella maxi operazione, scattata stamane alle prime ore dell’alba, dei Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia chiamata “Rinascita – Scott” per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Catanzaro su richiesta della Dda a carico di 334 persone.

Si tratta di Gianluigi Cavallaro, 33 anni, domiciliato a Novi Ligure e adesso in carcere ad Alessandria, al “Don Soria”.

La maxi operazione ha permesso agli investigatori di individuare e disarticolare gli assetti della ‘ndrangheta vibonese in tutto il territorio nazionale e all’estero, facendo emergere cointeressenze con personaggi del mondo politico e dell’imprenditoria.

Politici, avvocati, commercialisti, funzionari infedeli dello Stato e massoni figurano tra gli arrestati della maxi operazione.

Le ipotesi d’accusa, a vario titolo, sono di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e altri reati aggravati dalle modalità mafiose.