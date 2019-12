È un film di genere fantasy, avventura del 2019, diretto da Matteo Garrone, con Roberto Benigni e Federico Ielapi. Uscita al cinema il 19 dicembre 2019. Durata 120 minuti. Distribuito da 01 Distribution.

Data di uscita: 19 dicembre 2019

Il film diretto da Matteo Garrone, con Roberto Benigni nei panni di Geppetto, è una nuova versione cinematografica della celebre fiaba di Collodi.

I personaggi e le creature fantastiche del film sono realizzati all’insegna di uno straordinario realismo,combinando trucco prostetico ed effetti digitali grazie al talento del due volte premio Oscar per il Miglior Trucco Mark Coulier e della VFX Supervisor Rachael Penfold.

Nel cast del film il giovane Federico Ielapi nei panni di Pinocchio e Gigi Proietti come Mangiafuoco. Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini interpretano, invece, il Gatto e la Volpe, la coppia truffaldina che deruba l’ingenuo burattino.

Genere: Fantasy, Avventura

Anno: 2019

Regia: Matteo Garrone

Attori: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Marine Vacth, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Alida Calabria, Alessio Di Domenicantonio, Maria Pia Timo, Davide Marotta, Paolo Graziosi, Gianfranco Gallo, Massimiliano Gallo, Marcello Fonte, Teco Celio, Enzo Vetrano, Nino Scardina

Megaplex Stardust Tortona

dal 19 dicembre 2019

SALA 2

giovedì e venerdì

sabato

17:40 – 20:20 – 22:50

domenica

15:10 – 17:40 – 20:20 – 22:50

Paese: Italia, Francia

Durata: 120 min

Distribuzione: 01 Distribution

Sceneggiatura: Matteo Garrone

Fotografia: Nicolaj Bruel

Montaggio: Marco Spoletini

Produzione: Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, in associazione con Recorded Picture Company in associazione con Leone Film Group

