Telefona ad una casa di riposo per chiedere soldi a nome dei Vigili del Fuoco di Alessandria ma è una truffa

Alessandria – Della solidarietà della gente c’è sempre, purtroppo, chi tenta di approfittare.

Nei giorni scorsi è stato segnalato, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria, il caso di una casa di riposo della provincia, contattata nei giorni scorsi da un uomo che si è spacciato per referente dell’associazione Vigili del Fuoco di Alessandria e ha chiesto all’ospizio un contributo di 85 euro per l’abbonamento a una fantomatica rivista del corpo dei pompieri.

Contattato dai responsabili della casa di riposo, il Comando provinciale ha subito tenuto a precisare che non chiedono soldi a nessuno né tantomeno esiste una rivista a pagamento che parla dei Vigili del Fuoco.