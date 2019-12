Aperta al traffico la nuova galleria della Crenna tra Gavi e Serravalle

Gavi – È stata aperta stamane, al traffico, la nuova galleria della Crenna, una delle opere più importanti realizzate nell’ambito dei lavori di adeguamento delle viabilità del Terzo Valico.

Gli interventi hanno interessato la nuova galleria compresa tra i comuni di Serravalle e Gavi e sono stati finanziati da RFI (società del Gruppo FS Italiane) ed eseguiti da Cociv (Consorzio guidato da Salini Impregilo), General Contractor per la realizzazione e la progettazione del Terzo Valico.

L’opera rientra nel piano di adeguamento e miglioramento dell’attuale viabilità della Strada Provinciale 161 di collegamento tra i Comuni Serravalle Scrivia e Gavi e le frazioni più montane della Val Lemme.

Contestualmente ai lavori della galleria è stata allargata la sede stradale, da 6 a oltre 10 metri, consentendo di alleggerire il traffico di questo tratto strategico per i collegamenti provenienti dalla Val Lemme e diretti verso la rete autostradale, in entrambe le direzioni, migliorando gli standard di sicurezza della viabilità.