Coppa Italia Eccellenza: Hsl Derthona eliminato in semifinale

Baveno – È finito in semifinale il cammino in Coppa Italia Eccellenza dell’Hsl Derthona. Nella gara di ritorno, infatti, i leoncelli hanno perso 1-0 contro il Baveno, in trasferta.

Decisiva la rete di Romano a un quarto d’ora dalla fine, visto lo 0-0 della gara di andata.