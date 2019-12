Maltempo, modificata la viabilità ferroviaria nell’acquese

Alessandria – Per il maltempo previsto nell’alessandrino nella giornata di venerdì, sono stati attuati vari provvedimenti sulla viabilità ferroviaria.

Sospesa la circolazione ferroviaria fra Acqui Terme e Prasco Cremolino per i danni dovuti al maltempo. Sono stati attivati i servizi sostitutivi con autobus. Il provvedimento sarà valido anche per la giornata di venerdì.

Sarà precauzionalmente ridotta a 30 km/h la velocità fra Genova Borzoli e Prasco (linea Genova-Ovada-Acqui Terme), con allungamenti dei tempi di viaggio di circa un’ora e, pertanto, una riduzione dell’offerta di trasporto di circa il 25%.

La velocità sarà precauzionalmente ridotta a 50 km/h anche sulla linea Savona – San Giuseppe (sia via Altare sia via Ferrania), con allungamenti dei tempi di viaggio di circa 10 minuti, e una riduzione dell’offerta di circa il 20%.

Inoltre, Rete Ferroviaria Italiana ha attivato presidi straordinari dell’infrastruttura.

Oltre 150 i tecnici che monitoreranno i punti più sensibili dell’infrastruttura per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone.