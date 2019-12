Maltempo: basso alessandrino monitorato, nessun intervento di rilievo. Domani allerta gialla

Alessandria – Non ci sono stati, per tutto il corso della mattinata, e per la prima parte del pomeriggio, interventi di rilievo per quanto concerne il maltempo nel basso alessandrino.

Le zone interessate dalle piogge, secondo quanto riferito da Arpa, sono novese, tortonese, valcurone e alto Monferrato.

Nelle prossime ore sarà ancora allerta arancione mentre da domani diventerà gialla. Sarà comunque mantenuto il monitoraggio del territorio.