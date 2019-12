Officine Meccaniche Cerutti: sindacati preoccupati per gli esuberi dopo l’incontro di stamattina nella sede di Confindustria Vercelli

Vercelli – Al termine di un incontro avvenuto stamane nella sede di Confindustria Vercelli con la proprietà delle Officine Meccaniche Cerutti, i sindacati Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil hanno diffuso un preoccupato comunicato stampa.

L’incontro di stamattina riguardava il futuro dell’impresa, con sede centrale a Casale Monferrato, e sulle ricadute occupazionali.

Nei confronti della Cerutti, infatti, come anche sottolineto dal responsabile Risorse Umane del Gruppo, Angelo Novarino “sono state rivolte manifestazioni di interesse da parte di investitori internazionali che stiamo doverosamente approfondendo, in quanto caratterizzate da contenuti industriali non solo di continuità, ma anche di ulteriore sviluppo nel settore delle macchine per la stampa di imballaggi e di elementi di sicurezza, nonché macchine per il converting. Per quanto riguarda gli aspetti occupazionali le nostre Società hanno finora gestito la sovracapacità produttiva determinata dalla crisi di mercato degli impianti per la stampa di riviste, cataloghi e quotidiani con ammortizzatori sociali conservativi e utilizzo di part time. Tale strategia condivisa con le rappresentanze sindacali ha consentito una gestione a minor impatto sociale possibile. La Società, come sua tradizione, sta discutendo in modo costruttivo con i rappresentanti sindacali per adottare lo specifico strumento della cassa integrazione, idoneo alla necessaria ristrutturazione industriale, nonché alla gestione della citata sovracapacità; strumento ovviamente collegato al nuovo progetto industriale. La Società auspica che la suddetta ristrutturazione e le nuove prospettive permettano il definitivo rilancio del Gruppo”.

A seguito dell’incontro, come si legge in una nota di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, “è emerso che l’azienda sta discutendo percorsi industriali che coinvolgono investitori internazionali. Rispetto ad un’eventuale ristrutturazione aziendale, le parti hanno avviato il percorso necessario ad ottenere lo strumento della cassa integrazione finalizzato a gestire eventuali contraccolpi occupazionali. L’elemento che preoccupa fortemente le parti sindacali è la dichiarazione di Cerutti che rispetto a un potenziale nuovo assetto aziendale ci saranno esuberi certi, ad oggi non quantificati”.

“È necessario ricordare – conclude la nota sindacale – che nell’ultimo decennio i lavoratori e le lavoratrici hanno fortemente contribuito a fronteggiare la crisi che ha colpito l’azienda. In attesa del prossimo incontro, sindacati, lavoratori e lavoratrici ribadiscono che l’aspetto occupazionale e salariale sono di primaria importanza e, di fronte a una possibile nuova prospettiva societaria, gli interessi dei lavoratori dovranno rimanere centrali”.