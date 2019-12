Oltre duemila euro raccolti da Orgoglio Grigio e Curva Nord per le famiglie dei Vigili del Fuoco periti nella tragedia di Quargnento

Alessandria – Ha totalizzato la cifra di 1640,91 euro la raccolta fondi promossa da Orgoglio Grigio e Gradinata Nord in favore delle famiglie dei tre Vigili del Fuoco tragicamente scomparsi lo scorso 5 novembre a Quargnento: Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido.

L’iniziativa era stata avviata in occasione delle gare dei grigi contro Monza, Siena e Juventus Under 23 e della cena natalizia del 9 dicembre.

Altri 500 euro sono, inoltre, stati donati da un calciatore che ha vestito la maglia grigia ma che ha preferito restare anonimo.