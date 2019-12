Trovato morto dopo essere uscito fuori strada con la propria vettura

Valenza – Tragedia oggi pomeriggio a Valenza intorno all’una e mezza.

Un automobilista ha perso la vita finendo fuori strada con la propria vettura lungo la strada Provinciale 78 per Pontecurone.

Sul posto è intervenuto il 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a causare l’incidente potrebbe essere stato un malore che ha colpito l’automobilista facendogli perdere il controllo della vettura.