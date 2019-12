Ristoratore di Fubine tenta il suicidio per problemi economici legati alla sua attività

Fubine – Un ristoratore di 43 anni ha tentato di togliersi la vita ingerendo soda caustica. Il fatto è accaduto a Fubine mercoledì pomeriggio.

Un gesto disperato, probabilmente riconducibile a dissesti economici e a debiti contratti per l’attività.

A dare l’allarme è stata la fidanzata. L’uomo è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Indagano i Carabinieri.