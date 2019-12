Tentato furto in una calzoleria a Tortona: denunciata una ventiduenne

Tortona – Una ventiduenne è stata denunciata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona.

La giovane aveva sottratto in un negozio di calzoleria suolette e tacchi in gomma per un valore di circa 50 euro. La giovane donna ha approfittato della momentanea assenza del titolare, recatosi nel retrobottega per prelevare un paio di scarpe riparate, per mettere in atto il furto, rubando merce in esposizione su uno scaffale.

Insospettito dal comportamento della giovane, il proprietario ha immediatamente chiesto l’intervento dei Carabinieri che, dopo una perquisizione, hanno rinvenuto la merce sottratta e prontamente restituita all’uomo.