Frana sulla SP 334 a Melazzo

Melazzo – Ancora danni sulle strade dell’alessandrino a causa del maltempo che ha davvero flagellato il territorio.

Una frana è infatti caduta all’altezza del chilometro 47+600 della Strada Provinciale 334 nel territorio comunale di Melazzo, nell’acquese.

Sul posto sono intervenuti i tecnici che stanno valutando la tenuta del versante franato e gli interventi da effettuare per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dal movimento franoso.

Si prospetta una chiusura totale del tratto per permettere le operazioni di sgombero.

Non vi sono state, fortunatamente, persone coinvolte.