Frontale fra Arquata Scrivia e Vignole Borbera: intervenuto l’elisoccorso

Arquata Scrivia – Grave incidente stradale stamane intorno alle 11:30, sulla strada provinciale 143 tra Arquata Scrivia e Vignole Borbera. Due vetture, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente.

Due le persone coinvolte.

Il più grave è un uomo di 87 anni trasportato d’urgenza in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria.

L’altro automobilista ha invece riportato lesioni lievi. Sul posto anche due ambulanze.