Il 22 gennaio il recupero tra Gozzano e Alessandria

Alessandria – Si terrà il 22 gennaio il recupero del match tra Gozzano e Alessandria. La gara, in programma sabato 21 dicembre, è saltata a causa dello sciopero indetto dalla Lega Calcio Serie C per la defiscalizzazione delle squadre. Un obiettivo che permetterebbe ai club di non pagare i contributi e con questo risparmio investire così in formazione, settori giovanili e rinnovamento delle strutture sportive.

Gozzano – Alessandria si giocherà alle 20.45 allo stadio Alfredo D’Albertas.