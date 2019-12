Il Casale ne fa tre al Verbania e si riporta nelle parti alte della classifica

Casale Monferrato (Casale Fbc 3 – Verbania 1) – Il Casale chiude nel migliore dei modi il 2019 battendo, fra le mura amiche, il Verbania per 3-1 nel match valido per l’ultima giornata di andata del campionato di calcio di serie D girone A.

Primo tempo dominato dai Nerostellati e che sarebbe potuto finire con un margine di vantaggio maggiore.

Ripresa più difficoltosa, con il Verbania più aggressivo. Le reti di Di Renzo e Cappai nel secondo tempo, nel primo tempo rete di Di Lernia, hanno, comunque, messo il sigillo ad una vittoria che regala, così, un Natale decisamente sereno ai monferrini.

La cronaca.

Al 3’ Casale subito pericoloso con Poesio che si presenta davanti a Russo, tiro a colpo sicuro ribattuto dal portiere ospite.

Al 21’ angolo di Di Lernia per il colpo di testa di Todisco, fuori.

Al 23’ vantaggio del Casale: pregevole assist di Coccolo per il tap in di Di Lernia: 1-0.

Al 28’ Coccolo smista in area per Di Renzo, fuori di un soffio.

Al 42′ occasionissima del Casale con un tiro di Lamesta sottoporta, fuori di un soffio.

Al 45′ Verbania pericoloso con Pedrabissi che scheggia la traversa.

Nella ripresa Verbania più pericoloso.

Al 15’ pericoloso tiro dalla distanza dell’ex Sadouk, Rovei si salva in corner.

Al 21′ discesa di Di Renzo che va via al diretto marcatore e mette in mezzo un assist d’oro, ma Poesio e Coccolo si ostacolano fra loro, Russo respinge.

Al 29’ il Casale raddoppia: Di Lernia per Coccolo che libera Di Renzo davanti alla porta vuota, per il comodo tap in: 2-0.

Al 35’ il Verbania accorcia le distanze: Pedrabissi, lanciato da Austoni, beffa Rovei con un bel pallonetto.

Al 48’ il Casale chiude i conti: Cappai aggancia un pallone in area e lo indirizza in porta. Finisce 3-1.

Un successo che porta i monferrini al quarto posto a quattro punti dalla capolista Prato.

Ora la pausa natalizia. Il Casale tornerà in campo domenica 5 gennaio per la sfida interna alla Fezzanese.

Casale Fbc (4-2-3-1): Rovei; Bianco, Cintoi, Villanova, Fabbri; Todisco (37’st Vecchierelli),Di Lernia; Coccolo, Poesio, Lamesta (30’st Pinto); Di Renzo (41’st Cappai). A disp.: Tarlev, Graziano, Brugni, Mullici, Chiesa, Buglio A. All.: Buglio F.

Verbania (4-3-3): Russo; Gioria, Pezzati, Fortis, Panzani; Musso, Margaroli (8’st Sadouk),Gambino (24’st Colombo); Perpepaj (30’st Artiglia),Austoni, Pedrabissi. A disp.: Strola, Colombo, Lonardi, Festa, Savoldi. All.: Cotta.

Arbitro: Pezzopane dell’Aquila.

Reti: 23’pt Di Lernia (C); 29’st Di Renzo (C),35’st Pedrabissi (V),48’st Cappai (C).

Ammoniti: Cintoi, Rovei (C); Musso V).

Calci d’angolo: 6-2

Recuperi: 2+4