Nato a Milano il Partito (Lega) Nazional So…vranista

Milano (Federico Fossati) – Matteo Salvini arriva all’Hotel Da Vinci di Milano con in mano un presepe donato da artigiani campani. Umberto Bossi entra in carrozzina accolto dal boato dei presenti. Gli ingredienti per una svolta epocale ci sono tutti, il nuovo che entra con un dono che arriva nientemeno che dalla Campania, e Bossi, il vecchio leone, un po’ acciaccato per la malattia e gli anni, che passa il testimone al Capitano. Non è il funerale della Lega Nord, ma la nascita della Lega Nazional Sovranista d’Italia.

Quei 49 milioni

L’operazione è certamente politica ma anche opportunistica in quanto, in questo modo, si taglia la testa al toro e si congela il problema dei 49 milioni del finanziamento pubblico intascati dalla vecchia dirigenza. I leghisti di oggi, sono certamente parte lesa, e potevano denunciare i leghisti di ieri per appropriazione indebita, ma hanno preferito non dare la colpa a chi ha creato qualcosa di unico: Umberto Bossi e i suoi. Quei soldi erano rimborsi elettorali per la Lega, rimborsi che il ministero dell’interno ha distribuito a tutti i partiti. L’inchiesta giudiziaria prendeva le mosse dalle indagini della Guardia di Finanza dalle quali emergeva chiaramente che si trattava di truffa in quanto il tesoriere della Lega Francesco Belsito e Umberto Bossi (Belsito e Bossi si sono dimessi nel 2012) avevano ottenuto tutti quei milioni da Camera e Senato falsificando i rendiconti delle spese elettorali. Una parte era stata utilizzata dalla famiglia Bossi per scopi privati, in una vicenda che ha visto coinvolti altri esponenti di spicco della Lega come Rosi Mauro, Roberto Calderoli e Francesco Speroni. Per questo il figlio di Bossi, Renzo Bossi, è stato costretto a dimettersi dal Consiglio regionale della Lombardia. Nel maggio 2012 Bossi era iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di truffa ai danni dello Stato, unitamente ai figli Renzo e Riccardo, al senatore Piergiorgio Stiffoni e a Paolo Scala. Nel novembre 2013 Bossi e i propri figli sono stati rinviati a giudizio. Il 10 luglio 2017 il tribunale di Milano ha condannato Umberto Bossi, il figlio Renzo e l’ex tesoriere Belsito. È da qui che balza evidente come la parte lesa fosse sostanzialmente la Lega, e non solo lo Stato, perché non ha potuto in gran parte utilizzare quei soldi in quanto qualcuno se li era messi in tasca. E qui sta la differenza fra il caso che riguarda la Lega e quello che ha riguardato la Margherita, quando il tesoriere Lusi era stato denunciato da Francesco Rutelli per un ammanco milionario dalla tesoreria del partito.

Per la proprietà transitiva oggi dovrebbe essere Salvini a denunciare Bossi e Belsito, ma Salvini non l’avrebbe mai fatto e non l’ha fatto. Chapeau.

Il simbolo della Lega

Poi c’è il problema del simbolo della Lega che non è più della Lega ma di qualcun altro.

Come più volte ha ricordato Gigi Moncalvo, nel 2001 Berlusconi e Bossi sottoscrissero un contratto registrato dal notaio in cui si sanciva l’alleanza tra Lega e PDL. Moncalvo, citando anche Rosanna Sapori, ex consigliere comunale della Lega ed ex giornalista di Radio Padania poi cacciata dal partito di Bossi, ha detto che il marchio è detenuto per il 33% da Bossi, e per il restante 67% dalla moglie Manuela Marrone e dal senatore Giovanni Leoni, per cui non è più della Lega, e quindi, se Bossi e gli altri proprietari vicini a lui lo decidessero, potrebbero cederlo, per esempio, proprio al Cavaliere. A questo punto l’operazione è chiara. Salvini potrebbe aver detto a Bossi: “Il fondo un nuovo partito prendendomi l’eredità politica della Lega e tu ti tieni il logo. Intanto io faccio in modo di sistemarti la grana di quei stramaledetti 49 milioni”. E bossi non ha avuto scelta.

Gli è stato concesso solo di fare il gradasso quando ha detto al microfono: “Se Salvini vuole il doppio tesseramento glielo possiamo concedere, ma siamo noi che concediamo, Salvini non ci può imporre un cazzo”. Poi ha borbottato qualcosa sul fatto che la Lega di Salvini non abbia ottenuto l’autonomia per Lombardia e Veneto, anche se riserva parole di elogio per il suo successore, definendolo “uno di quelli che vogliono combattere ancora”.

Sull’utilizzo del simbolo Bossi ha lasciato aperto uno spiraglio (ma per chi mastica di politica è chiaro che si tratti d’una porta spalancata) dicendo: “Se Salvini vuole il simbolo della Lega raccolga le firme”.

Notata ma non sentita l’assenza di Roberto Maroni che ha deciso di parlare tramite un’intervista a La Stampa.

Alla votazione del nuovo statuto per alzata di mano c’è stata l’unanimità.

Chiusa la Genova-Nizza.

Attacco ai magistrati

Ieri al congresso di Milano, dopo il “me ne frego” dell’altro ieri, dopo l’epilogo della vicenda Gregoretti per cui si attende un avviso di garanzia, dopo aver detto che chi vuole processarlo per la vicenda della nave coi migranti fa un attentato alla “sovranità nazionale e del popolo”, coi delegati esultanti e in piedi, il Capitano ha lanciato la sfida dicendo stentoreo: “Processateci tutti. È vergognoso per un Paese civile processare qualcuno che ha difeso i confini. Se qualcuno pensa di impaurirci o impaurirmi con la minaccia del carcere, ha sbagliato persona”.

Mentre la platea impazziva e applaudiva, rivolto alla Corte Costituzionale che deve esaminare la costituzionalità del quesito referendario presentato dalla Lega per abrogare la parte proporzionale del Rosatellum bis, il Capitano ha detto: “Contiamo che i giudici supremi non scippino questo diritto di democrazia al popolo italiano […]. La Lega è l’unico baluardo di libertà contro la dittatura del M5s e di altri. […] L’ultima speranza per il cambiamento, l’ultima ancora di salvezza per il popolo cristiano occidentale”.

E non poteva mancare l’affondo contro le sardine al seguito del “Dentone con la Permanente” (questo lo scriviamo noi) che hanno “manifestato in 40” vicino all’albergo dove la Lega aveva convocato il congresso.

Salvini ha detto: “A loro lasciamo la piazza dei no”.