Va a sbattere con l’auto contro il guardrail: trasportata in codice giallo all’ospedale di Alessandria

Serravalle Scrivia – Incidente oggi pomeriggio, intorno alle tre e mezza, sull’autostrada A7, tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera.

Una vettura, che viaggiava sulla corsia di sorpasso in direzione Genova, per motivi ancora in corso di accertamento è andata a impattare contro il guardrail.

Al volante una donna di circa 60 anni trasportata all’ospedale di Alessandria in codice giallo con l’elisoccorso.

Per favorire i soccorsi l’autostrada A7 è stata chiusa nel tratto tra Serravalle e Vignole, in direzione Genova, con uscita obbligatoria a Serravalle.

Il casello è stato poi riaperto intorno alle quattro e mezza.