Detenzione ai fini di spaccio: nei guai studente univesitario di San Giorgio Monferrato

San Giorgio Monferrato – Uno giovane studente universitario di San Giorgio è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, venti anni, è stato sorpreso sabato sera in piazza Don Caprioglio, a San Giorgio, in possesso di marijuana e hashish per un peso complessivo di circa venti grammi e di un bilancino di precisione.