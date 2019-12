Durante una battuta di caccia al cinghiale spara verso un’abitazione: denunciato

Alfiano Natta – Un cacciatore di Murisengo di 67 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Ponzano Monferrato per esplosione pericolosa di colpi da arma da fuoco. Durante una battuta di caccia al cinghiale, autorizzata in un terreno agricolo nel territorio di Alfiano Natta, l’uomo, per abbattere della selvaggina, aveva sparato più volte con il fucile da caccia in direzione di un’abitazione privata.

L’arma usata per esplodere i colpi, un Benelli calibro 12, è stata sequestrata mentre il cacciatore rischia adesso la revoca del porto d’armi.