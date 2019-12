Ambulante egiziano massacrato di botte da quattro balordi che gli dovevano ancora pagare la consumazione precedente

Rivarolo Canavese (TO) – Ha rischiato di morire di botte l’ambulante egiziano di 19 anni che ieri notte verso le tre è stato malmenato in Piazza Massoglia a due passi dal centro di Rivarolo. Aveva parcheggiato il suo furgone dei panini quando sono arrivati quattro balordi della zona che hanno chiesto birre e panini ma l’ambulante si è rifiutato di servirli perché i quattro, qualche settimana fa, avevano consumato otto birre senza pagare dallo stesso paninaro. Dal rifiuto del commerciante è nato un alterco che è degenerato in rissa. I quattro balordi hanno iniziato ad insultarlo e poi a malmenarlo ma, per sua fortuna, proprio in quegli istanti, stava passando in Corso Italia una pattuglia dei carabinieri che sono intervenuti in difesa dell’ambulante per poi arrestare i quattro aggressori che sono due italiani e due rumeni: Alessandro Colosimo, 25 anni di Rivarolo; Luca Aimonetto, 22 anni, di Favria; Dumitrel Kosztandi, 22 anni, e Liviu Dinu Oprisan, 21 anni, entrambi residenti a Castellamonte. L’egiziano, tramortito dalle botte, è stato medicato dal personale del 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Se la caverà con una ventina di giorni di prognosi. Per i quattro, invece, sono stati condannati per direttissima dal Tribunale a Ivrea e sono attualmente agli arresti domiciliari per lesioni personali aggravate.