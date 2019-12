Giovane operaio aggredito da dei malviventi che gli piantano un coltello in un fianco

Valenza – Intervento dei Carabinieri ieri sera a Valenza, in via Pergolesi, per l’aggressione, intorno alle dieci, ad un operaio di 33 anni.

L’uomo, secondo quanto raccontato ai militari, stava scendendo le scale del palazzo dove vive quando è stato affrontato e aggredito dai due balordi a volto coperto. La sua reazione ne ha scatenata una ancora più violenta da parte di uno dei banditi che gli ha sferrato una coltellata ad un fianco.

Il coltello da cucina gli è rimasto conficcato nel corpo e per fortuna non ha leso organi vitali.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, è intervenuto il 118. L’arma è stata estratta dal fianco dell’operaio in ospedale, senza conseguenze gravi.

Sono in corso indagini, da parte dei Carabinieri di Valenza e Alessandria, per identificare gli aggressori.