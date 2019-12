Individuato chi ha gettato i sacchi dell’immondizia nel campo grazie alle fatture d’acquisto on line a lui intestate che vi erano contenute

Borgo d’Ale (VC) – Sacchi della spazzatura buttati nel campo vicino al paese e per il sindaco è un problema: “Nelle ultime settimane c’è stata un’escalation di episodi che fa riflettere e richiede un intervento deciso del Comune per evitare continue situazioni di emergenza-rifiuti”. Ma anche stavolta il diavolo ha fatto la pentola ma non il coperchio, ed il solito furbetto dei rifiuti si è fregato da solo perché in un sacco da lui gettato nel campo sono state ritrovate molte buste derivanti da acquisti on line con tanto di indirizzo. La cosa è diventata di dominio pubblico e l’autore del gesto ha pensato bene di denunciarsi per salvare la faccia. Ormai era stato scoperto, tanto valeva ammettere la colpa. Per lui scatterà una multa di almeno 600 euro, mentre il Comune sta avviando una serie di controlli mirati per evitare il ripetersi di altre situazioni simili.