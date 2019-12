Non volete pagare il metano? Allora dovete trasferirvi a Voghera

Voghera (Maria Ferrari) – Nell’aria dell’Oltrepò ci sarà un virus che si avventa contro il sistema nervoso di alcuni pubblici amministratori facendoli impazzire. A parte le batture e la spaccatura in giunta nel centrodestra che, per governare, ha dovuto accettare la compagnia dell’Udc di Casini con annessi e connessi in quanto Lega e Fratelli d’Italia si sono smarcati, c’è il problema grosso come una casa della gestione un po’ troppo “carioca” della partecipata di gas e acqua Asm VeS che affoga nei crediti (si può fallire anche per crediti e non solo per debiti) che fino a qualche anno fa ammontavano a quasi venti milioni di euro, e che oggi si sono ridotti del 60%. Tutto bene quindi? Non proprio, in quanto con la nuova gestione sono rimasti moltissimi soldi da incassare che la presidente Monica Sissinio (nella foto) talvolta da l’impressione di non volere.

Strani “condoni”

È il caso d’un paio di negozi di un unico titolare che deve soldi ad Asm VeS anche per quanto riguarda la propria abitazione. Si tratta, per la precisione, di € 42.960,05 per i quali la signora Sissinio, invece di procedere al blocco della fornitura che prevede il pagamento dell’importo dovuto anche nel caso che il cliente volesse passare ad un altro gestore, avrebbe deciso di procedere con la semplice “cessazione amministrativa” che, invece, lascia libero il cliente di scegliersi un altro gestore senza saldare il debito col vecchio. Ma non è l’unico caso in quanto se ne registrano molti altri in cui il debitore non paga e nessuno gli torce un capello, come è accaduto per la signora Susanna Anselmi che deve ancora (se non ha saldato il conto negli ultimi tempi) € 168,60 a titolo di spese per la gestione degli insoluti a suo carico, ma che non ha pagato – si dice – in quanto si sarebbe appellata al fatto che è sorella della consigliere di amministrazione di Asm VeS Laura Anselmi.

La controllante denuncia la controllata

Cosa succede nella longobarda e civilissima Voghera? Non è ben chiaro neppure a noi mandrogni (e ho detto tutto), anche se la situazione generale è da addebitare ad un certo andazzo, del tutto anomalo, che si è aggravato, a sentire i bene informati, da quando si è insediata questa giunta di centrodestra. Una giunta “monca” per l’assenza di Lega e Fd’I mentre la minoranza “anomala” in consiglio comunale, che va dal Pd alla Lega, passando per Fratelli d’Italia, continua a chiedere un approfondimento della vicenda attraverso la costituzione di una commissione di inchiesta. Le accuse sono arcinote e riguardano la gestione piuttosto “elastica” di Asm VeS dovuta in gran parte a presunti favoritismi da parte del Cda nei confronti di amici, e amici degli amici, ai quali non sarebbero stati fatti pagare interessi moratori e spese di bollette poi addebitati ad Asm, che ha reagito con una denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale (denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio) presentata in procura in data 8 maggio 2019 contro la Sissinio e la Asm VeS. Infatti il codice prevede che sui soggetti che rivestono incarichi pubblici incombe l’obbligo della denuncia, relativamente ai reati perseguibili d’ufficio di cui abbiano avuto notizia nell’esercizio o a causa, rispettivamente, delle loro funzioni o del loro servizio. Alla prima denuncia hanno fatto seguito altre due: la prima presentata, sempre a maggio, da un cittadino a proposito d’un bando di assunzione; mentre la seconda, in questo caso di un utente, relativa ai contratti di somministrazione. Dalle denunce si è arrivati agli avvisi di garanzia recapitati a fine giugno a Monica Sissinio, presidente di Asm Vendita e Servizi, e al direttore operativo Michele Chiappa, a proposito di irregolarità nella gestione di alcuni contratti di somministrazione.

“Puro clientelismo”

Era facile aspettarsi che tutta la storia finisse, oltre che in tribunale, anche e soprattutto in consiglio comunale. Per la minoranza si tratta di puro clientelismo e, a questo proposito, il consigliere del Pd Pier Ezio Ghezzi ha avuto modo di dichiarare: “Tutte le previsioni che facciamo da un anno a questa parte sono confermate. Clientelismo, gestione dei crediti fuori controllo, personale costretto a dimettersi, favoritismi e irresponsabilità nella gestione del gruppo Asm. Il sindaco Barbieri e la sua giunta – spiega Ghezzi – sono i responsabili di questo saccheggio a danno dei vogheresi, che con la loro fatica nei decenni hanno consentito all’azienda di prosperare, ed ora la vedono in pericolo a causa del gruppo di potere di Forza Italia e dei suoi alleati”.

Bollette pazze

E qui si scivola nella polemica al calor bianco, per cui balza evidente la spaccatura fra Forza Italia, il Pd (ma era scontato), Lega e Fratelli d’Italia che vogliono la Sissinio e i suoi alla sbarra.

A questo proposito il capogruppo della Lega Felice Albini (nella foto a lato) non le manda a dire e dichiara: “La Lega ha sempre sostenuto progetti importanti per Asm, ma il comportamento dell’attuale amministrazione comunale e dei dirigenti di Asm Vendita e Servizi ci ha costretti a fare un passo indietro e ad attuare un controllo serrato della società”.

La situazione è evidentemente grave, addirittura con la capogruppo Asm che denuncia la controllata Asm VeS, per cui è chiaro che i rapporti di fiducia all’interno dell’azienda siano a pezzi. Qualcuno vicino a Forza Italia auspicherebbe che fosse azzerato tutto ma l’opposizione di destra vuole andare fino in fondo a tutela dei cittadini onesti. Anche perché a tutto ciò, come se non bastasse, si sono registrate in città bollette pazze, cioè inviate da Asm Vendita e Servizi con scadenza imminente oppure con conteggi annuali e pluriannuali, invece che bimestrali come succede di solito. Anche per importi strani.

Sarà tutta colpa del Bonarda.