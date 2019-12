Robin Hood del terzo millennio rapina una banca poi lancia i soldi ai passanti urlando: “Buon Natale!”

Colorado Springs (Ansa) – Un “uomo anziano con la barba bianca” ha rapinato una banca a Colorado Springs (Colorado, Usa) due giorni prima di Natale, e ha quindi lanciato parte del bottino ai passanti, al grido di “Merry Christmas”. Lo riferiscono i media locali, citando testimoni, e la vicenda è stata anche confermata dalla polizia. “Ha iniziato a tirar fuori i soldi dalla borsa e a lanciarli. E poi ha detto: Buon Natale”, ha raccontato un testimone alla emittente locale Kktv. Poco prima, aveva rapinato la Academy Bank minacciando gli impiegati con un’arma. Il rapinatore-Babbo Natale, David Wayne Oliver di 62 anni, è stato arrestato quasi subito, lo stesso lunedì della rapina, in una vicina caffetteria: non era armato e non ha opposto resistenza. Alcuni passanti hanno restituito i soldi alla banca, ma migliaia di dollari sono rimasti nelle tasche di altri che hanno ricevuto il regalo.