La notte di Natale il Vescovo di Alessandria ha portato un dono al Presepe allestito in Piazza della Gambarina

Alessandria – Il Vescovo di Alessandria, Monsignor Guido Gallese, ha deposto la statua del Santo Bambino tra Maria e Giuseppe nel presepe allestito dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) in Piazza della Gambarina, si è raccolt o in preghiera davanti alla natività completa e, in segno di carità e amore, ha baciato Gesù appena nato.

Una cerimonia toccante e includente per le persone presenti, ma anche per coloro che, tramite le foto di Albino Neri ed Efrem Bovo, hanno potuto, attraverso i social, partecipare all’evento praticamente in diretta.

Il Vescovo di Alessandria ha anche recitato alcune preghiere e ha terminato con la benedizione dei presenti.

La manifestazione, pur nella sua semplicità, guidata dal vicepresidente MCL, Alfonso Conte, alla presenza del vicesindaco Davide Buzzi Langhi e dei Consiglieri Comunali Mauro Bovone e Giuseppe Bianchini, ha assunto un significato emblematico: il presepe non è s olo una riproduzione di un momento sacro per i cristiani, ma è il momento stesso vivente e fluente, così come lo hanno vissuto i pastori, gli artigiani, i mercanti, i Magi, a Betlemme, 2019 anni fa. La sua riproposizione non è mera riproduzione.

Gli amici del Museo della Gambarina erano rappresentati da Piero Teseo Sassi e da Paola Ulandi.

Il Presepio, ormai completato, rimarrà esposto fino al 2 febbraio 2020, festa della Candelora ed entrata di Gesù al Tempio.