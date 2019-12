Di Maio: “La revoca della concessione ad Autostrade è la priorità del 2020”, e anche Tortona trema

Roma – Il Movimento 5 Stelle non molla e Di Maio, a proposito della revoca delle concessioni autostradali, ha scritto sulla sua pagina facebook: “Il presunto indennizzo di 23 miliardi non ha nessuna base legale: lo ha stabilito una relazione della Corte dei Conti approvata già a novembre, ma resa nota solo nelle ultime ore”. A questo punto è facile prevedere che la revoca della concessione si sta trasformando in realtà senza nessun risarcimento a favore di Autostrade. “Nei giorni scorsi – spiega il capo politico del Movimento Cinquestelle – i Benetton avevano persino inviato una lettera al governo in cui minacciavano la stessa penale. Peccato per loro, però, che sia un’enorme sciocchezza, una vera e propria montatura alimentata anche da tv e giornali che pur di screditare il Movimento 5 Stelle farebbero di tutto. Nel 2020 – aggiunge il leader pentastellato – una delle prime cose da inserire nella nuova agenda di governo dovrà essere la revoca delle concessioni ad Autostrade, con l’affidamento ad Anas e il conseguente abbassamento dei pedaggi autostradali. Le famiglie delle vittime del Ponte Morandi aspettano una risposta. E noi gliela daremo. Non solo a loro, ma a tutto il Paese”.

Una decisione storica

Parole pesanti come macigni che comporteranno una serie di gravissime implicazioni dal punto di vista finanziario e penale. Se quello che dice il ministro degli esteri dovesse verificarsi, per Atlantia sarebbe un colpo mortale alla base di un fortissimo ridimensionamento aziendale con conseguente drastica riduzione del personale che interesserebbe circa 7.000 dipendenti.

Il crollo in borsa, che a ridosso di Natale ha portato il titolo a perdere il 4,8% chiudendo a 21 euro ad azione potrebbe, paradossalmente, essere il male minore di un disastro economico e finanziario di dimensioni colossali.

Coinvolta anche la Fondazione Crt Torino

A pagare lo scotto della revoca sarebbe anche la Fondazione Crt, presieduta da Giovanni Quaglia (nella foto a sinistra), che detiene circa il 5% di Atlantia. Oltre ad Atlantia Spa, è coinvolta nella vicenda è coinvolta anche la controllata Aspi Spa. La prima è la principale azienda nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità, con una presenza attualmente articolata in 11 Paesi (Francia, Italia, Polonia, Regno Unito e Spagna in Europa e Argentina, Brasile, Cile, Colombia, India e Porto Rico nel resto del mondo), che gestisce 14 000 chilometri di autostrade a pedaggio, gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino in Italia e lo scalo di Nizza Costa Azzurra in Francia, per un totale di circa 60 milioni di passeggeri in transito all’anno. Tra i principali azionisti si annoverano: Sintonia (contenitore di Edizione, holding operativa facente capo alla famiglia Benetton), GIC Pte Ltd, Fondazione CRT, Lazard Asset Management, HSBC Holdings.

La seconda, Autostrade per l’Italia S.p.A. (acronimo Aspi Spa) è una società per azioni che ha la gestione in concessione di tratte autostradali, nonché lo svolgimento della relativa manutenzione. La società fa parte del gruppo Atlantia, che detiene l’88,06% del capitale sociale e che fa riferimento, come principale azionista, sempre alla famiglia Benetton.

Tutti gli uomini di Palenzona

Le due società annoverano membri del Cda vicini a Fabrizio Palenzona (nella foto in alto), uomo d riferimento del gruppo Benetton, che ha piazzato in Atlantia un esponente di Fondazione Crt di cui, fino a poco tempo fa, è stato il vicepresidente. Si tratta della dottoressa Anna Chiara Invernizzi (nella foto a destra), mentre nel Cda di Aspi Spa siede un amico del “Camionista di Pozzolo”, l’avvocato tortonese Massimo Bianchi (nella foto a sinistra), che è anche membro del Cda della stessa Fondazione Crt Torino. Inutile ricordare che Fabrizio Palenzona è stato a lungo vicepresidente di Unicredit partecipata dalla Fondazione Crt Torino, mentre resta presidente di Aiscat, l’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, che riunisce società, enti e consorzi che hanno ottenuto dallo Stato la concessione per la costruzione o l’esercizio di autostrade italiane. Quella concessione che i Grillini vogliono revocare. Se sarà così, scatterà l’effetto domino per tutte le società coinvolte che subiranno danni finanziari ed amministrativi impressionanti. E ancora una volta la nostra Tortona sarà inevitabilmente coinvolta. Ma non è colpa nostra.