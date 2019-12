Rubano scarti d’oro per un valore di circa diecimila euro ma sono scoperti e arrestati dai Carabinieri

Valenza – Due uomini di nazionalità albanese sono stati colti in flagrante, nei giorni scorsi, dai Carabinieri di Valenza mentre cercavano di allontanarsi da un condominio dove poco prima avevano compiuto un furto.

I due, Kadri Xheleshi, 42 anni, e Sokol Muca, 36 anni, residenti a Valenza e già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi con ancora addosso gli attrezzi utilizzati per introdursi negli appartamenti e la refurtiva costituita da scarti di lavorazione orafa per un valore di circa 10.000 euro.

I due ladri sono stati, pertanto, arrestati per furto aggravato, provvedimento convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto nei loro confronti gli arresti domiciliari in attesa del dibattimento fissato per gennaio.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.