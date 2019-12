Tentato furto in abitazione ai danni di un’anziana: denunciate due sinti

Solero – Al termine di una serie di accertamenti, i Carabinieri di Solero hanno denunciato due donne di etnia sinti, la cinquantacinquenne A.A. e la ventisettenne L.D., pregiudicate, residenti nell’astigiano e nel torinese.

Ad inizio dicembre le due avevano tentato un furto in abitazione ai danni di una donna anziana di Quargnento.

Dopo un primo, vano, tentativo di avvicinare la signora per guadagnarne la fiducia così da poter accedere indisturbate nell’appartamento, una di loro si era poi appostata nello stesso pomeriggio effettuando anche alcuni passaggi in auto per verificare la presenza in casa dell’ignara vittima. L’attività di controllo del territorio svolta dai militari dell’Arma ha permesso di individuare e identificare le due che sono state così denunciate per tentato furto in abitazione ai danni di una persona anziana e favoreggiamento personale.

In ogni situazione sospetta, ricordano i Carabinieri, è sempre opportuno richiedere immediatamente l’intervento di una pattuglia attraverso il numero unico d’emergenza 112 e comunque denunciare sempre al più presto gli episodi consumati o anche semplicemente tentati.