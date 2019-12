Niente botti anche ad Alessandria: grazie

Alessandria – Dopo Tortona, anche Alessandria e Castelnuovo Scrivia hanno vietato i petardi a Capodanno, ovvero fuochi artificiali, razzi e botti che possono spaventare gli animali. La disposizione, che noi condividiamo, preserva innanzi tutto la salute di chi usa simili esplosivi che rischia di subire lesioni anche gravi in caso di incidente, quindi anche quella di anziani e bambini. A Castelnuovo è stato il sindaco Gianni Tagliani a firmare l’ordinanza di divieto, mentre ad Alessandria il provvedimento è stato esteso (in città il divieto è in vigore dal 2013) a tutto il territorio comunale (campagne e sobborghi) da Giovanni Barosini, assessore a lavori pubblici, verde pubblico e welfare animale, che si è appellato anche “alla coscienza dei cittadini per tutelare gli animali e le persone dai botti di Capodanno”. In ogni caso – ad Alessandria e Castelnuovo Scrivia – il divieto è in vigore fino al 6 gennaio 2020 e al Martedì Grasso, mentre a Tortona tutto l’anno. Per i trasgressori sono previste multe piuttosto salate. Ad Alessandria, invece dei petardi sono previsti giochi di luci che illumineranno nel silenzio tonante le notti magiche nel freddo gelido (con buona pace dei climatologi) tra dicembre e gennaio. Meglio così, molto meglio. La nostra mascotte Lillo, un simpaticissimo e affettuosissimo gatto tartarugato, ringrazia: “Miaooo!!!”. La redazione si associa.