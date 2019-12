La Polfer di Alessandria soccorre donna incinta, sola e infreddolita, alla stazione ferroviaria

Alessandria – Aveva addosso solo un giubbotto e un paio di collant e camminava in stato confusionale Manuela Kunkel, la giovane donna polacca che è stata soccorsa alla stazione ferroviaria il pomeriggio della Vigilia di Natale dalla Polfer di Alessandria.

Accompagnata in ufficio dagli agenti, è stata tranquillizzata e riscaldata con un caffè. Una fetta di panettone e la gentilezza dei poliziotti le hanno poi restituito il sorriso e l’hanno convinta a confidarsi.

La donna ha raccontato di essere in cura e aver finito i medicinali salvavita e ha fatto capire di essere incinta.

La Polfer ha così attivato il 118 che ha portato in ospedale la giovane.

Abbandonata dal compagno e senza fissa dimora, la donna sarà ora seguita e supportata dai servizi sociali.