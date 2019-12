Non sa inglese né informatica, ma è ministra della pubblica Istruzione

Torino (Giulia Giraudo) – Non sa l’inglese e non capisce niente di computer, ma sarà la prossima ministra della pubblica istruzione. È un po’ come nell’esercito di qualche decennio fa, quello cosiddetto dei “Naioni”, quando i camionisti andavano a fare i cuochi e i cuochi i camionisti. Lucia Azzolina, residente a Torino, 37 anni, laureata in terra sicula in Filosofia e Giurisprudenza, nessun esame di stato superato (perché le lauree non servono e bisognerebbe privarle di valore legale come in Usa) sarà la prossima ministra della pubblica istruzione. Giovanni Gentile, il più grande ministro della pubblica istruzione della storia d’Italia, si starà rivoltando nella tomba mentre lei, grazie alla rete, da precaria della scuola italiana, schizza al ministero della stessa grazie al Cinquestelle, il partito di un comico, che è diventato il dramma degli italiani. E non va al ministero per decidere, ma per continuare a studiare sulla pelle degli studenti, perché ha dichiarato: “Lavorerò […] continuando ad ascoltare, a studiare e ad amare la scuola come quel primo giorno col grembiule bianco”. Siamo veramente alla frutta con un premier che sembra un maggiordomo e dei ministri incapaci e pericolosi che sembrano dei camerieri (con rispetto parlando per i camerieri). La Azzolina ha partecipato ad un concorso da dirigente scolastico prendendo zero – sì avete capito bene: zero – in informatica e 5 su 12 in inglese. Ora quella lì i concorsi li indice. È la fine del mondo. In una lettera pubblicata oggi su La Repubblica, il professor Massimo Arcangeli, presidente della commissione per l’accesso al ruolo di dirigente scolastico che ha giudicato l’attuale neo ministra, denuncia: “Non ha risposto a nessuna delle domande d’informatica, al punto da strameritarsi uno zero (il massimo era 6). Ho un nitido ricordo di quella prova – racconta ancora Arcangeli – come pure di quella volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese. Il voto ottenuto dalla candidata Azzolina fu allora il più basso fra quelli maturati dal quintetto della mattinata: 5 su 12”.

