Novipiù Casale ok all’overtime: piegata Roma in trasferta

Roma – Novipiù corsara a Roma. Il roster monferrino sabato sera, nell’ultimo impegno del 2019, si è, infatti, imposto 89-85 su Eurobasket Roma al termine del primo tempo supplementare. I ragazzi di coach Ferrari hanno tentato di prendere il largo dopo il primo quarto ma, nella ripresa, i padroni di casa hanno riportato la gara in equilibrio.

La gara è poi proseguita all’overtime e a quel punto la precisione di Roberts da tre punti, i rimbalzi di Camara (13 in totale per il lungo rossoblu) e la precisione nei liberi di Piazza sono stati decisivi per l’allungo definitivo dei monferrini.

Miglior marcatore è stato Roberts con ben 27 punti.

In doppia cifra anche Tomasini a 12, capitan Martinoni a 13 (doppia doppia per lui visti i 13 rimbalzi), e Piazza a 10.