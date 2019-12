Produrlo costa troppo: Brachetto sul viale del tramonto?

Acqui Terme (Anna Briano) – Sulle nostre tavole, a Natale, il Brachetto è stato il grande assente. Insomma, il pregiato vino rosso tipico della zona fra Acqui Terme ed Asti, dal sapore aromatico e dal gusto delicatamente dolce, era difficile a trovare. Nonostante tutti i dichiarati sforzi del Consorzio di Tutela, il Brachetto sembra essere sul viale del tramonto. Il motivo principale è quello dei costi di produzione troppo alti per i vitivinicultori. Il grido d’allarme è stato lanciato più volte dalla Coldiretti che anche quest’anno ha registrato una contrazione dei guadagni da parte dei produttori. Marco Reggio, Presidente Coldiretti di Asti, rimarca il fatto che con questo vino i produttori ormai non coprono nemmeno le spese di produzione, a tal punto che in molti stanno pensando al reinnesto od abbandono dei vigneti. Coldiretti chiama in causa proprio il Consorzio di Tutela il quale avrebbe fatto poco per rilanciare questa tipologia di vino senza ottenere risultati concreti al rilancio. I risultati sono allarmanti se si pensa che in soli 8 anni il numero di bottiglie vendute è passato da 3.703.733 a 2.809.333, considerando che l’ultima annata ha registrato il calo maggiore di ben 333.600 bottiglie rispetto alla precedente. Tutto ciò mentre il Consorzio di Tutela del Brachetto ha chiesto un ulteriore contributo ai viticoltori di 500 euro/ha, per finanziare l’ennesima campagna pubblicitaria. Se la matematica non è un’opinione, considerando che la superficie vitata è di 896 ha, il budget risulta di 448.000 euro, una bella cifra a disposizione del “presidente a vita” Paolo Ricagno (nella foto). Il problema è che con una resa/ha fissata in appena 36 quintali, con le uve pagate ad 1 euro/kg non si coprono i costi di gestione del vigneto, e la patata bollente resta sempre in mano ai contadini. Ed è scontro tra Coldiretti e Consorzio, col direttore di Coldiretti Asti Diego Furia, che ha dichiarato alla stampa non più tardi di tre mesi fa: “Vogliamo ribadire al Consorzio l’urgenza di mettere in atto un progetto serio, concreto e soprattutto chiaro per valorizzare la Docg. Anziché tassare ulteriormente i viticoltori occorre capire dove, lungo la filiera, viene disperso il valore di questo vino che, seppur considerato qualitativamente al pari delle altre denominazioni piemontesi, non garantisce un ritorno adeguato”.