Acido solforico all’altezza del castello di Marengo, tra Spinetta e Alessandria: intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri e Arpa

Alessandria – Una squadra di Vigili del Fuoco di Alessandria, unitamente alla squadra specializzata NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) e al funzionario di servizio sono intervenuti oggi, intorno alle 12:35, a Spinetta Marengo in via Genova all’altezza del Castello di Marengo per lo sversamento di una sostanza pericolosa.

La squadra NBCR, con la strumentazione in dotazione, ha identificato la sostanza quale acido solforico concentrato. Successivamente, muniti di idonei dispositivi di protezione individuale, i Vigili del Fuoco hanno provveduto all’assorbimento della sostanza con un apposito prodotto assorbente per il successivo smaltimento.

Sul posto anche i Carabinieri del nucleo radiomobile per le indagini del caso e per risalire all’autore dello sversamento.

Presenti sul posto anche i tecnici di ARPA e della Provincia di Alessandria.

L’intervento si è concluso intorno alle tre del pomeriggio.