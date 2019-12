Casale Fbc in amichevole batte nettamente la Fulvius Valenza: in campo anche i due nuovi acquisti Sadouk e El Khayari

Casale Monferrato – Domenica di allenamenti per il Casale Fbc. Ieri i Nerostellati, campo sportivo “Bianchi”, hanno disputato un’amichevole contro la Fulvius Valenza.

9-1 il punteggio finale a favore dei monferrini con mister Buglio che ha fatto ruotare tutti i suoi giocatori nei due tempi di gioco, a parte l’attaccante Luca Di Renzo, che ha lavorato a parte per un attacco influenzale.

Da sottolineare, nella ripresa, l’ingresso in campo dei due nuovi innesti Yassine Sadouk (nella foto) e Mostafà El Khayari.

Sadouk, centrocampista classe 2000, torna a vestire la maglia del Casale dopo la breve parentesi nel Verbania.