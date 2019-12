Dal 1° gennaio addio ai biglietti di carta sui bus alessandrini

Alessandria – A partire da mercoledì 1° gennaio i biglietti cartacei per viaggiare sui bus di Amag Mobilità non saranno più validi.

Il Bip, sistema di bigliettazione elettronica della Regione Piemonte, è infatti pienamente operativo ed ha sostituito gli abbonamenti e le tessere multicorse con le nuove card elettroniche contact-less.

L’azienda, per questa ragione, da inizio settembre non ha più distribuito ai rivenditori i “vecchi ticket” cartacei.